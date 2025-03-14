CotizacionesSecciones
BZFDW
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0711 USD 0.0062 (9.55%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BZFDW de hoy ha cambiado un 9.55%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0711, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0711.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BuzzFeed Inc - Warrant. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
0.0711 0.0711
Rango anual
0.0361 0.4975
Cierres anteriores
0.0649
Open
0.0711
Bid
0.0711
Ask
0.0741
Low
0.0711
High
0.0711
Volumen
1
Cambio diario
9.55%
Cambio mensual
8.72%
Cambio a 6 meses
25.84%
Cambio anual
-28.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B