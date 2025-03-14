КотировкиРазделы
Валюты / BZFDW
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0649 USD 0.0048 (7.99%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BZFDW за сегодня изменился на 7.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.0649, а максимальная — 0.0649.

Следите за динамикой BuzzFeed Inc - Warrant. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости BZFDW

Дневной диапазон
0.0649 0.0649
Годовой диапазон
0.0361 0.4975
Предыдущее закрытие
0.0601
Open
0.0649
Bid
0.0649
Ask
0.0679
Low
0.0649
High
0.0649
Объем
3
Дневное изменение
7.99%
Месячное изменение
-0.76%
6-месячное изменение
14.87%
Годовое изменение
-35.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.