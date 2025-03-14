CotationsSections
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BZFDW a changé de 6.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0755 et à un maximum de 0.0755.

Suivez la dynamique BuzzFeed Inc - Warrant. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
0.0755 0.0755
Range Annuel
0.0361 0.4975
Clôture Précédente
0.0711
Ouverture
0.0755
Bid
0.0755
Ask
0.0785
Plus Bas
0.0755
Plus Haut
0.0755
Volume
1
Changement quotidien
6.19%
Changement Mensuel
15.44%
Changement à 6 Mois
33.63%
Changement Annuel
-24.50%
20 septembre, samedi