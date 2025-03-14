Valute / BZFDW
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant
0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BZFDW ha avuto una variazione del 6.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0755 e ad un massimo di 0.0755.
Segui le dinamiche di BuzzFeed Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
0.0755 0.0755
Intervallo Annuale
0.0361 0.4975
- Chiusura Precedente
- 0.0711
- Apertura
- 0.0755
- Bid
- 0.0755
- Ask
- 0.0785
- Minimo
- 0.0755
- Massimo
- 0.0755
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 6.19%
- Variazione Mensile
- 15.44%
- Variazione Semestrale
- 33.63%
- Variazione Annuale
- -24.50%
21 settembre, domenica