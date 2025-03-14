QuotazioniSezioni
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0755 USD 0.0044 (6.19%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BZFDW ha avuto una variazione del 6.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.0755 e ad un massimo di 0.0755.

Segui le dinamiche di BuzzFeed Inc - Warrant. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.0755 0.0755
Intervallo Annuale
0.0361 0.4975
Chiusura Precedente
0.0711
Apertura
0.0755
Bid
0.0755
Ask
0.0785
Minimo
0.0755
Massimo
0.0755
Volume
1
Variazione giornaliera
6.19%
Variazione Mensile
15.44%
Variazione Semestrale
33.63%
Variazione Annuale
-24.50%
21 settembre, domenica