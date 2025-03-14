CotaçõesSeções
BZFDW: BuzzFeed Inc - Warrant

0.0711 USD 0.0062 (9.55%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do BZFDW para hoje mudou para 9.55%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.0711 e o mais alto foi 0.0711.

Veja a dinâmica do par de moedas BuzzFeed Inc - Warrant. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Faixa diária
0.0711 0.0711
Faixa anual
0.0361 0.4975
Fechamento anterior
0.0649
Open
0.0711
Bid
0.0711
Ask
0.0741
Low
0.0711
High
0.0711
Volume
1
Mudança diária
9.55%
Mudança mensal
8.72%
Mudança de 6 meses
25.84%
Mudança anual
-28.90%
