BYSI: BeyondSpring Inc
1.92 USD 0.20 (11.63%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BYSI fiyatı bugün 11.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.74 ve Yüksek fiyatı olarak 1.92 aralığında işlem gördü.
BeyondSpring Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BYSI haberleri
- Decheng Capital fonları BeyondSpring (BYSI) hisselerinde 7,6 bin dolarlık satış gerçekleştirdi
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- Decheng Capital fonları BeyondSpring (BYSI) hisselerinde 40 bin dolar satış yaptı
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
Günlük aralık
1.74 1.92
Yıllık aralık
0.98 3.44
- Önceki kapanış
- 1.72
- Açılış
- 1.77
- Satış
- 1.92
- Alış
- 2.22
- Düşük
- 1.74
- Yüksek
- 1.92
- Hacim
- 101
- Günlük değişim
- 11.63%
- Aylık değişim
- 12.28%
- 6 aylık değişim
- 31.51%
- Yıllık değişim
- -17.95%
21 Eylül, Pazar