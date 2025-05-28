FiyatlarBölümler
BYSI: BeyondSpring Inc

1.92 USD 0.20 (11.63%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BYSI fiyatı bugün 11.63% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.74 ve Yüksek fiyatı olarak 1.92 aralığında işlem gördü.

BeyondSpring Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
1.74 1.92
Yıllık aralık
0.98 3.44
Önceki kapanış
1.72
Açılış
1.77
Satış
1.92
Alış
2.22
Düşük
1.74
Yüksek
1.92
Hacim
101
Günlük değişim
11.63%
Aylık değişim
12.28%
6 aylık değişim
31.51%
Yıllık değişim
-17.95%
