BYSI: BeyondSpring Inc
1.72 USD 0.07 (3.91%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BYSIの今日の為替レートは、-3.91%変化しました。日中、通貨は1あたり1.72の安値と1.90の高値で取引されました。
BeyondSpring Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
BYSI News
- デチェン・キャピタル、BeyondSpring株式を7,600ドル相当売却
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- デチェン・キャピタル、ビヨンドスプリング（BYSI）株式を4万ドル分売却
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
1日のレンジ
1.72 1.90
1年のレンジ
0.98 3.44
- 以前の終値
- 1.79
- 始値
- 1.90
- 買値
- 1.72
- 買値
- 2.02
- 安値
- 1.72
- 高値
- 1.90
- 出来高
- 153
- 1日の変化
- -3.91%
- 1ヶ月の変化
- 0.58%
- 6ヶ月の変化
- 17.81%
- 1年の変化
- -26.50%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K