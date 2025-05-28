Moedas / BYSI
BYSI: BeyondSpring Inc
1.77 USD 0.02 (1.12%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BYSI para hoje mudou para -1.12%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.72 e o mais alto foi 1.90.
Veja a dinâmica do par de moedas BeyondSpring Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
1.72 1.90
Faixa anual
0.98 3.44
- Fechamento anterior
- 1.79
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Low
- 1.72
- High
- 1.90
- Volume
- 116
- Mudança diária
- -1.12%
- Mudança mensal
- 3.51%
- Mudança de 6 meses
- 21.23%
- Mudança anual
- -24.36%
