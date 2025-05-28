Devises / BYSI
BYSI: BeyondSpring Inc
1.92 USD 0.20 (11.63%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BYSI a changé de 11.63% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.74 et à un maximum de 1.92.
Suivez la dynamique BeyondSpring Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BYSI Nouvelles
- Les fonds de Decheng Capital vendent des actions BeyondSpring (BYSI) pour 7,6k$
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- Les fonds de Decheng Capital vendent des actions BeyondSpring (BYSI) pour 40k$
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
Range quotidien
1.74 1.92
Range Annuel
0.98 3.44
- Clôture Précédente
- 1.72
- Ouverture
- 1.77
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Plus Bas
- 1.74
- Plus Haut
- 1.92
- Volume
- 101
- Changement quotidien
- 11.63%
- Changement Mensuel
- 12.28%
- Changement à 6 Mois
- 31.51%
- Changement Annuel
- -17.95%
20 septembre, samedi