통화 / BYSI
BYSI: BeyondSpring Inc
1.92 USD 0.20 (11.63%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BYSI 환율이 오늘 11.63%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.74이고 고가는 1.92이었습니다.
BeyondSpring Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
BYSI News
- 디청 캐피탈, 비욘드스프링(BYSI) 주식 7,600달러 상당 매도
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- 디청 캐피탈, BeyondSpring(BYSI) 주식 4만 달러 상당 매각
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
일일 변동 비율
1.74 1.92
년간 변동
0.98 3.44
- 이전 종가
- 1.72
- 시가
- 1.77
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- 저가
- 1.74
- 고가
- 1.92
- 볼륨
- 101
- 일일 변동
- 11.63%
- 월 변동
- 12.28%
- 6개월 변동
- 31.51%
- 년간 변동율
- -17.95%
20 9월, 토요일