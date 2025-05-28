Valute / BYSI
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BYSI: BeyondSpring Inc
1.92 USD 0.20 (11.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BYSI ha avuto una variazione del 11.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.92.
Segui le dinamiche di BeyondSpring Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BYSI News
- I fondi di Decheng Capital vendono azioni BeyondSpring (BYSI) per 7.600 dollari
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- Decheng Capital vende azioni BeyondSpring (BYSI) per 40.000 dollari
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
Intervallo Giornaliero
1.74 1.92
Intervallo Annuale
0.98 3.44
- Chiusura Precedente
- 1.72
- Apertura
- 1.77
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Minimo
- 1.74
- Massimo
- 1.92
- Volume
- 101
- Variazione giornaliera
- 11.63%
- Variazione Mensile
- 12.28%
- Variazione Semestrale
- 31.51%
- Variazione Annuale
- -17.95%
21 settembre, domenica