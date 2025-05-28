QuotazioniSezioni
Valute / BYSI
Tornare a Azioni

BYSI: BeyondSpring Inc

1.92 USD 0.20 (11.63%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BYSI ha avuto una variazione del 11.63% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.74 e ad un massimo di 1.92.

Segui le dinamiche di BeyondSpring Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BYSI News

Intervallo Giornaliero
1.74 1.92
Intervallo Annuale
0.98 3.44
Chiusura Precedente
1.72
Apertura
1.77
Bid
1.92
Ask
2.22
Minimo
1.74
Massimo
1.92
Volume
101
Variazione giornaliera
11.63%
Variazione Mensile
12.28%
Variazione Semestrale
31.51%
Variazione Annuale
-17.95%
21 settembre, domenica