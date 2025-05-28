Валюты / BYSI
BYSI: BeyondSpring Inc
1.90 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BYSI за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.84, а максимальная — 1.93.
Следите за динамикой BeyondSpring Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BYSI
- Фонды Decheng Capital продают акции BeyondSpring (BYSI) на $7,6 тыс.
- Decheng capital funds sell $7.6k in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- Фонды Decheng Capital продают акции BeyondSpring (BYSI) на $40 тыс.
- Decheng capital funds sell $40k in BeyondSpring (BYSI) shares
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
Дневной диапазон
1.84 1.93
Годовой диапазон
0.98 3.44
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 1.84
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.84
- High
- 1.93
- Объем
- 27
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 11.11%
- 6-месячное изменение
- 30.14%
- Годовое изменение
- -18.80%
