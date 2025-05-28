Währungen / BYSI
BYSI: BeyondSpring Inc
1.77 USD 0.05 (2.91%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BYSI hat sich für heute um 2.91% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.74 bis zu einem Hoch von 1.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die BeyondSpring Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
BYSI News
- Decheng Kapital Fonds verkaufen BeyondSpring-Aktien im Wert von 7.600 US-Dollar
- BeyondSpring Inc. (BYSI) 2025 Annual Shareholders Meeting (Transcript)
- Decheng Capital Fonds verkaufen BeyondSpring-Aktien im Wert von 40.000 $
- Decheng Capital sells $9,800 in BeyondSpring (BYSI) shares
- BeyondSpring Cash Jumps in Fiscal Q2
- BeyondSpring reports positive results for Plinabulin combination in ICI-resistant tumors
- BeyondSpring schedules annual shareholder meeting for September 15
- BeyondSpring reports promising phase 2 NSCLC study results
- BeyondSpring Announces Poster Presentation at 2025 ASCO Annual Meeting
Tagesspanne
1.74 1.83
Jahresspanne
0.98 3.44
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.72
- Eröffnung
- 1.77
- Bid
- 1.77
- Ask
- 2.07
- Tief
- 1.74
- Hoch
- 1.83
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 2.91%
- Monatsänderung
- 3.51%
- 6-Monatsänderung
- 21.23%
- Jahresänderung
- -24.36%
