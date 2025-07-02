Dövizler / BWMN
BWMN: Bowman Consulting Group Ltd
42.91 USD 0.52 (1.20%)
Sektör: Sanayi Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BWMN fiyatı bugün -1.20% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.98 ve Yüksek fiyatı olarak 43.59 aralığında işlem gördü.
Bowman Consulting Group Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
41.98 43.59
Yıllık aralık
17.90 43.59
- Önceki kapanış
- 43.43
- Açılış
- 43.59
- Satış
- 42.91
- Alış
- 43.21
- Düşük
- 41.98
- Yüksek
- 43.59
- Hacim
- 359
- Günlük değişim
- -1.20%
- Aylık değişim
- 1.25%
- 6 aylık değişim
- 100.80%
- Yıllık değişim
- 81.51%
21 Eylül, Pazar