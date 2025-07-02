KurseKategorien
BWMN: Bowman Consulting Group Ltd

42.87 USD 0.56 (1.29%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BWMN hat sich für heute um -1.29% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 42.87 bis zu einem Hoch von 43.59 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bowman Consulting Group Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
42.87 43.59
Jahresspanne
17.90 43.59
Vorheriger Schlusskurs
43.43
Eröffnung
43.59
Bid
42.87
Ask
43.17
Tief
42.87
Hoch
43.59
Volumen
40
Tagesänderung
-1.29%
Monatsänderung
1.16%
6-Monatsänderung
100.61%
Jahresänderung
81.35%
