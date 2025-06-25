КотировкиРазделы
Валюты / BWMN
Назад в Рынок акций США

BWMN: Bowman Consulting Group Ltd

42.50 USD 0.68 (1.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BWMN за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.58, а максимальная — 42.56.

Следите за динамикой Bowman Consulting Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BWMN

Дневной диапазон
41.58 42.56
Годовой диапазон
17.90 43.20
Предыдущее закрытие
41.82
Open
41.82
Bid
42.50
Ask
42.80
Low
41.58
High
42.56
Объем
308
Дневное изменение
1.63%
Месячное изменение
0.28%
6-месячное изменение
98.88%
Годовое изменение
79.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.