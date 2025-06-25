Валюты / BWMN
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BWMN: Bowman Consulting Group Ltd
42.50 USD 0.68 (1.63%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BWMN за сегодня изменился на 1.63%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.58, а максимальная — 42.56.
Следите за динамикой Bowman Consulting Group Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BWMN
- Do Options Traders Know Something About Bowman Consulting Stock We Don't?
- Nebraska DOT selects Bowman for statewide bridge evaluation services
- Is CompoSecure (CMPO) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Bowman Consulting (BWMN) is on the Move, Here's Why the Trend Could be Sustainable
- Cintas Gains From Business Strength Amid Persisting Headwinds
- Bowman Consulting stock price target raised to $55 from $43 at B.Riley
- Texas Capital Securities initiates coverage on Bowman stock with Buy rating
- Bowman selected for US 30 engineering services in Illinois
- Bowman Consulting:Strong Backlog, Stable Margins, But Already Priced (NASDAQ:BWMN)
- Is Bowman Consulting Group (BWMN) Stock Outpacing Its Business Services Peers This Year?
- Recent Price Trend in Bowman Consulting (BWMN) is Your Friend, Here's Why
- Bowman secures $4.5 million contract for Illinois water pipeline project
- DA Davidson raises Bowman Consulting stock price target to $43 on margin execution
- Earnings call transcript: Bowman Consulting beats Q2 2025 forecasts
- Bowman Consulting (BWMN) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- UL Solutions Inc. (ULS) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Bowman Consulting (BWMN) Soars 5.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
- Bowman Consulting stock price target raised to $43 from $33 at B.Riley
- Bowman launches $25 million innovation fund to boost tech-enabled services
- Bowman selected by USGS for hurricane-affected aerial data collection
- Bowman Consulting Expands Into AI-Driven Data Center Engineering - Bowman Consulting Group (NASDAQ:BWMN)
- Bowman Consulting to acquire data center specialist e3i Engineers
- Bowman Consulting Deepens Multi-Year Federal Revenue Stream With USDA Contract - Bowman Consulting Group (NASDAQ:BWMN)
- Bowman secures USDA contract for aerial imagery services
Дневной диапазон
41.58 42.56
Годовой диапазон
17.90 43.20
- Предыдущее закрытие
- 41.82
- Open
- 41.82
- Bid
- 42.50
- Ask
- 42.80
- Low
- 41.58
- High
- 42.56
- Объем
- 308
- Дневное изменение
- 1.63%
- Месячное изменение
- 0.28%
- 6-месячное изменение
- 98.88%
- Годовое изменение
- 79.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.