BVN: Buenaventura Mining Company Inc

20.90 USD 0.86 (4.29%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BVN fiyatı bugün 4.29% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.15 ve Yüksek fiyatı olarak 20.95 aralığında işlem gördü.

Buenaventura Mining Company Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.15 20.95
Yıllık aralık
11.50 20.95
Önceki kapanış
20.04
Açılış
20.23
Satış
20.90
Alış
21.20
Düşük
20.15
Yüksek
20.95
Hacim
3.708 K
Günlük değişim
4.29%
Aylık değişim
6.69%
6 aylık değişim
34.75%
Yıllık değişim
50.36%
21 Eylül, Pazar