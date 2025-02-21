Währungen / BVN
BVN: Buenaventura Mining Company Inc
20.04 USD 0.19 (0.96%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BVN hat sich für heute um 0.96% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 19.55 bis zu einem Hoch von 20.09 gehandelt.
Verfolgen Sie die Buenaventura Mining Company Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
19.55 20.09
Jahresspanne
11.50 20.86
- Vorheriger Schlusskurs
- 19.85
- Eröffnung
- 19.82
- Bid
- 20.04
- Ask
- 20.34
- Tief
- 19.55
- Hoch
- 20.09
- Volumen
- 1.952 K
- Tagesänderung
- 0.96%
- Monatsänderung
- 2.30%
- 6-Monatsänderung
- 29.21%
- Jahresänderung
- 44.17%
