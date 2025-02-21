Currencies / BVN
BVN: Buenaventura Mining Company Inc
20.09 USD 0.55 (2.66%)
Sector: Basic Materials Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
BVN exchange rate has changed by -2.66% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 20.07 and at a high of 20.82.
Follow Buenaventura Mining Company Inc dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
BVN News
- Buenaventura stock hits 52-week high at 20.4 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 19.59 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 18.82 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 18.0 USD
- Buenaventura (BVN) Q2 2025 Earnings Call
- This Gold Stock Soars While A China Name Retreats From A Buy Zone
- Buenaventura Mining ADR earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buenaventura Reports Q2 Production Results & Updated Mine Outlook
- Buenaventura stock hits 52-week high at 17.47 USD
- Compania de Minas Buenaventura: More Gold At Lower Costs (NYSE:BVN)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Compañía de Minas Buenaventura: Silver Shines, But Transition Still Ongoing (NYSE:BVN)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of Q2 2025
- Compañía de Minas Buenaventura: Strong Gains Remain On The Cards (NYSE:BVN)
- Total Return Breakouts: Top Value Stocks As The Largest Market Skew Since 1998 Unwinds
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Daily Range
20.07 20.82
Year Range
11.50 20.86
- Previous Close
- 20.64
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.09
- Ask
- 20.39
- Low
- 20.07
- High
- 20.82
- Volume
- 1.195 K
- Daily Change
- -2.66%
- Month Change
- 2.55%
- 6 Months Change
- 29.53%
- Year Change
- 44.53%
