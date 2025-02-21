CotationsSections
BVN
BVN: Buenaventura Mining Company Inc

20.90 USD 0.86 (4.29%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BVN a changé de 4.29% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 20.15 et à un maximum de 20.95.

Suivez la dynamique Buenaventura Mining Company Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
20.15 20.95
Range Annuel
11.50 20.95
Clôture Précédente
20.04
Ouverture
20.23
Bid
20.90
Ask
21.20
Plus Bas
20.15
Plus Haut
20.95
Volume
3.708 K
Changement quotidien
4.29%
Changement Mensuel
6.69%
Changement à 6 Mois
34.75%
Changement Annuel
50.36%
