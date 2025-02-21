КотировкиРазделы
BVN
BVN: Buenaventura Mining Company Inc

20.10 USD 0.54 (2.62%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BVN за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.03, а максимальная — 20.82.

Дневной диапазон
20.03 20.82
Годовой диапазон
11.50 20.86
Предыдущее закрытие
20.64
Open
20.68
Bid
20.10
Ask
20.40
Low
20.03
High
20.82
Объем
2.175 K
Дневное изменение
-2.62%
Месячное изменение
2.60%
6-месячное изменение
29.59%
Годовое изменение
44.60%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.