BVN: Buenaventura Mining Company Inc
20.10 USD 0.54 (2.62%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BVN за сегодня изменился на -2.62%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.03, а максимальная — 20.82.
Следите за динамикой Buenaventura Mining Company Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.03 20.82
Годовой диапазон
11.50 20.86
- Предыдущее закрытие
- 20.64
- Open
- 20.68
- Bid
- 20.10
- Ask
- 20.40
- Low
- 20.03
- High
- 20.82
- Объем
- 2.175 K
- Дневное изменение
- -2.62%
- Месячное изменение
- 2.60%
- 6-месячное изменение
- 29.59%
- Годовое изменение
- 44.60%
