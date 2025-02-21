Moedas / BVN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
BVN: Buenaventura Mining Company Inc
19.80 USD 0.05 (0.25%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BVN para hoje mudou para -0.25%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 19.62 e o mais alto foi 19.90.
Veja a dinâmica do par de moedas Buenaventura Mining Company Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BVN Notícias
- Best Momentum Stock to Buy for September 17th
- Are Basic Materials Stocks Lagging Avino Silver (ASM) This Year?
- New Strong Buy Stocks for September 17th
- Buenaventura stock hits 52-week high at 20.4 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 19.59 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 18.82 USD
- Buenaventura stock hits 52-week high at 18.0 USD
- Buenaventura (BVN) Q2 2025 Earnings Call
- This Gold Stock Soars While A China Name Retreats From A Buy Zone
- Buenaventura Mining ADR earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- Buenaventura Reports Q2 Production Results & Updated Mine Outlook
- Buenaventura stock hits 52-week high at 17.47 USD
- Compania de Minas Buenaventura: More Gold At Lower Costs (NYSE:BVN)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of H2 2025
- Compañía de Minas Buenaventura: Silver Shines, But Transition Still Ongoing (NYSE:BVN)
- Gold Mining Stocks: Winners And Losers At The Start Of Q2 2025
- Compañía de Minas Buenaventura: Strong Gains Remain On The Cards (NYSE:BVN)
- Total Return Breakouts: Top Value Stocks As The Largest Market Skew Since 1998 Unwinds
- Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. (BVN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
19.62 19.90
Faixa anual
11.50 20.86
- Fechamento anterior
- 19.85
- Open
- 19.82
- Bid
- 19.80
- Ask
- 20.10
- Low
- 19.62
- High
- 19.90
- Volume
- 93
- Mudança diária
- -0.25%
- Mudança mensal
- 1.07%
- Mudança de 6 meses
- 27.66%
- Mudança anual
- 42.45%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh