货币 / BVN
BVN: Buenaventura Mining Company Inc
20.20 USD 0.10 (0.50%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BVN汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点19.85和高点20.34进行交易。
关注Buenaventura Mining Company Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BVN新闻
日范围
19.85 20.34
年范围
11.50 20.86
- 前一天收盘价
- 20.10
- 开盘价
- 19.86
- 卖价
- 20.20
- 买价
- 20.50
- 最低价
- 19.85
- 最高价
- 20.34
- 交易量
- 151
- 日变化
- 0.50%
- 月变化
- 3.11%
- 6个月变化
- 30.24%
- 年变化
- 45.32%
