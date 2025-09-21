Dövizler / BULZ
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
252.14 USD 1.50 (0.60%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BULZ fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 247.45 ve Yüksek fiyatı olarak 252.19 aralığında işlem gördü.
MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
247.45 252.19
Yıllık aralık
57.23 256.00
- Önceki kapanış
- 250.64
- Açılış
- 250.20
- Satış
- 252.14
- Alış
- 252.44
- Düşük
- 247.45
- Yüksek
- 252.19
- Hacim
- 608
- Günlük değişim
- 0.60%
- Aylık değişim
- 40.09%
- 6 aylık değişim
- 143.99%
- Yıllık değişim
- 71.38%
21 Eylül, Pazar