BULZ fiyatı bugün 0.60% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 247.45 ve Yüksek fiyatı olarak 252.19 aralığında işlem gördü.

MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.