BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
250.64 USD 18.35 (7.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BULZ hat sich für heute um 7.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.35 bis zu einem Hoch von 256.00 gehandelt.
Verfolgen Sie die MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
246.35 256.00
Jahresspanne
57.23 256.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 232.29
- Eröffnung
- 247.68
- Bid
- 250.64
- Ask
- 250.94
- Tief
- 246.35
- Hoch
- 256.00
- Volumen
- 250
- Tagesänderung
- 7.90%
- Monatsänderung
- 39.25%
- 6-Monatsänderung
- 142.54%
- Jahresänderung
- 70.36%
