KurseKategorien
Währungen / BULZ
Zurück zum Aktien

BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN

250.64 USD 18.35 (7.90%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BULZ hat sich für heute um 7.90% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 246.35 bis zu einem Hoch von 256.00 gehandelt.

Verfolgen Sie die MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Tagesspanne
246.35 256.00
Jahresspanne
57.23 256.00
Vorheriger Schlusskurs
232.29
Eröffnung
247.68
Bid
250.64
Ask
250.94
Tief
246.35
Hoch
256.00
Volumen
250
Tagesänderung
7.90%
Monatsänderung
39.25%
6-Monatsänderung
142.54%
Jahresänderung
70.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K