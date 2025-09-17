Валюты / BULZ
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
236.06 USD 2.48 (1.06%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BULZ за сегодня изменился на 1.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 233.27, а максимальная — 236.82.
Следите за динамикой MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
233.27 236.82
Годовой диапазон
57.23 236.82
- Предыдущее закрытие
- 233.58
- Open
- 235.64
- Bid
- 236.06
- Ask
- 236.36
- Low
- 233.27
- High
- 236.82
- Объем
- 134
- Дневное изменение
- 1.06%
- Месячное изменение
- 31.15%
- 6-месячное изменение
- 128.43%
- Годовое изменение
- 60.45%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.