Moedas / BULZ
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
232.29 USD 3.77 (1.60%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BULZ para hoje mudou para -1.60%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 222.45 e o mais alto foi 235.02.
Veja a dinâmica do par de moedas MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
222.45 235.02
Faixa anual
57.23 236.82
- Fechamento anterior
- 236.06
- Open
- 234.75
- Bid
- 232.29
- Ask
- 232.59
- Low
- 222.45
- High
- 235.02
- Volume
- 342
- Mudança diária
- -1.60%
- Mudança mensal
- 29.06%
- Mudança de 6 meses
- 124.78%
- Mudança anual
- 57.89%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh