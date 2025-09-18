Divisas / BULZ
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
232.29 USD 3.77 (1.60%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BULZ de hoy ha cambiado un -1.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 222.45, mientras que el máximo ha alcanzado 234.75.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
222.45 234.75
Rango anual
57.23 236.82
- Cierres anteriores
- 236.06
- Open
- 234.75
- Bid
- 232.29
- Ask
- 232.59
- Low
- 222.45
- High
- 234.75
- Volumen
- 295
- Cambio diario
- -1.60%
- Cambio mensual
- 29.06%
- Cambio a 6 meses
- 124.78%
- Cambio anual
- 57.89%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B