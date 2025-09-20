CotationsSections
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN

252.14 USD 1.50 (0.60%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BULZ a changé de 0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 247.45 et à un maximum de 252.19.

Suivez la dynamique MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
247.45 252.19
Range Annuel
57.23 256.00
Clôture Précédente
250.64
Ouverture
250.20
Bid
252.14
Ask
252.44
Plus Bas
247.45
Plus Haut
252.19
Volume
608
Changement quotidien
0.60%
Changement Mensuel
40.09%
Changement à 6 Mois
143.99%
Changement Annuel
71.38%
20 septembre, samedi