QuotazioniSezioni
Valute / BULZ
Tornare a Azioni

BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN

252.03 USD 0.11 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BULZ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 251.81 e ad un massimo di 254.98.

Segui le dinamiche di MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
251.81 254.98
Intervallo Annuale
57.23 256.00
Chiusura Precedente
252.14
Apertura
253.79
Bid
252.03
Ask
252.33
Minimo
251.81
Massimo
254.98
Volume
69
Variazione giornaliera
-0.04%
Variazione Mensile
40.02%
Variazione Semestrale
143.88%
Variazione Annuale
71.31%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev