Valute / BULZ
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
BULZ: MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN
252.03 USD 0.11 (0.04%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BULZ ha avuto una variazione del -0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 251.81 e ad un massimo di 254.98.
Segui le dinamiche di MicroSectors FANG & Innovation 3x Leveraged ETN. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
251.81 254.98
Intervallo Annuale
57.23 256.00
- Chiusura Precedente
- 252.14
- Apertura
- 253.79
- Bid
- 252.03
- Ask
- 252.33
- Minimo
- 251.81
- Massimo
- 254.98
- Volume
- 69
- Variazione giornaliera
- -0.04%
- Variazione Mensile
- 40.02%
- Variazione Semestrale
- 143.88%
- Variazione Annuale
- 71.31%