BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BTSGU fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 94.1200 aralığında işlem gördü.
BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BTSGU haberleri
Günlük aralık
94.0500 94.1200
Yıllık aralık
55.9300 96.8800
- Önceki kapanış
- 93.7800
- Açılış
- 94.1000
- Satış
- 94.0900
- Alış
- 94.0930
- Düşük
- 94.0500
- Yüksek
- 94.1200
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- 0.33%
- Aylık değişim
- 15.49%
- 6 aylık değişim
- 44.75%
- Yıllık değişim
- 65.24%
21 Eylül, Pazar