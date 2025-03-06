FiyatlarBölümler
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit

94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTSGU fiyatı bugün 0.33% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 94.0500 ve Yüksek fiyatı olarak 94.1200 aralığında işlem gördü.

BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
94.0500 94.1200
Yıllık aralık
55.9300 96.8800
Önceki kapanış
93.7800
Açılış
94.1000
Satış
94.0900
Alış
94.0930
Düşük
94.0500
Yüksek
94.1200
Hacim
9
Günlük değişim
0.33%
Aylık değişim
15.49%
6 aylık değişim
44.75%
Yıllık değişim
65.24%
