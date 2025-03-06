CotationsSections
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit

94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BTSGU a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.0500 et à un maximum de 94.1200.

Suivez la dynamique BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
94.0500 94.1200
Range Annuel
55.9300 96.8800
Clôture Précédente
93.7800
Ouverture
94.1000
Bid
94.0900
Ask
94.0930
Plus Bas
94.0500
Plus Haut
94.1200
Volume
9
Changement quotidien
0.33%
Changement Mensuel
15.49%
Changement à 6 Mois
44.75%
Changement Annuel
65.24%
