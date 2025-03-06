Devises / BTSGU
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de BTSGU a changé de 0.33% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 94.0500 et à un maximum de 94.1200.
Suivez la dynamique BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
94.0500 94.1200
Range Annuel
55.9300 96.8800
- Clôture Précédente
- 93.7800
- Ouverture
- 94.1000
- Bid
- 94.0900
- Ask
- 94.0930
- Plus Bas
- 94.0500
- Plus Haut
- 94.1200
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 0.33%
- Changement Mensuel
- 15.49%
- Changement à 6 Mois
- 44.75%
- Changement Annuel
- 65.24%
20 septembre, samedi