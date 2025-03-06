Moedas / BTSGU
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
93.7800 USD 0.5200 (0.56%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTSGU para hoje mudou para 0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 93.1000 e o mais alto foi 94.0000.
Veja a dinâmica do par de moedas BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTSGU Notícias
Faixa diária
93.1000 94.0000
Faixa anual
55.9300 96.8800
- Fechamento anterior
- 93.2600
- Open
- 93.1000
- Bid
- 93.7800
- Ask
- 93.7830
- Low
- 93.1000
- High
- 94.0000
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.56%
- Mudança mensal
- 15.11%
- Mudança de 6 meses
- 44.28%
- Mudança anual
- 64.70%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh