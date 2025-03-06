Währungen / BTSGU
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
93.7800 USD 0.5200 (0.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTSGU hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.1000 bis zu einem Hoch von 94.0000 gehandelt.
Verfolgen Sie die BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
93.1000 94.0000
Jahresspanne
55.9300 96.8800
- Vorheriger Schlusskurs
- 93.2600
- Eröffnung
- 93.1000
- Bid
- 93.7800
- Ask
- 93.7830
- Tief
- 93.1000
- Hoch
- 94.0000
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.56%
- Monatsänderung
- 15.11%
- 6-Monatsänderung
- 44.28%
- Jahresänderung
- 64.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K