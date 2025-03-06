KurseKategorien
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit

93.7800 USD 0.5200 (0.56%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTSGU hat sich für heute um 0.56% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 93.1000 bis zu einem Hoch von 94.0000 gehandelt.

Verfolgen Sie die BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
93.1000 94.0000
Jahresspanne
55.9300 96.8800
Vorheriger Schlusskurs
93.2600
Eröffnung
93.1000
Bid
93.7800
Ask
93.7830
Tief
93.1000
Hoch
94.0000
Volumen
7
Tagesänderung
0.56%
Monatsänderung
15.11%
6-Monatsänderung
44.28%
Jahresänderung
64.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K