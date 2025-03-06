CotizacionesSecciones
Divisas / BTSGU
Volver a Acciones

BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit

94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BTSGU de hoy ha cambiado un 0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 94.0500, mientras que el máximo ha alcanzado 94.1200.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTSGU News

Rango diario
94.0500 94.1200
Rango anual
55.9300 96.8800
Cierres anteriores
93.7800
Open
94.1000
Bid
94.0900
Ask
94.0930
Low
94.0500
High
94.1200
Volumen
9
Cambio diario
0.33%
Cambio mensual
15.49%
Cambio a 6 meses
44.75%
Cambio anual
65.24%
21 septiembre, domingo