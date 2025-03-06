Валюты / BTSGU
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
93.2600 USD 0.4300 (0.46%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTSGU за сегодня изменился на -0.46%. При этом минимальная цена на торгах достигала 91.9300, а максимальная — 93.6500.
Следите за динамикой BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BTSGU
Дневной диапазон
91.9300 93.6500
Годовой диапазон
55.9300 96.8800
- Предыдущее закрытие
- 93.6900
- Open
- 93.2300
- Bid
- 93.2600
- Ask
- 93.2630
- Low
- 91.9300
- High
- 93.6500
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.46%
- Месячное изменение
- 14.47%
- 6-месячное изменение
- 43.48%
- Годовое изменение
- 63.79%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.