BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit

94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTSGU ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.0500 e ad un massimo di 94.1200.

Segui le dinamiche di BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
94.0500 94.1200
Intervallo Annuale
55.9300 96.8800
Chiusura Precedente
93.7800
Apertura
94.1000
Bid
94.0900
Ask
94.0930
Minimo
94.0500
Massimo
94.1200
Volume
9
Variazione giornaliera
0.33%
Variazione Mensile
15.49%
Variazione Semestrale
44.75%
Variazione Annuale
65.24%
