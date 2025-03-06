Valute / BTSGU
BTSGU: BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit
94.0900 USD 0.3100 (0.33%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTSGU ha avuto una variazione del 0.33% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 94.0500 e ad un massimo di 94.1200.
Segui le dinamiche di BrightSpring Health Services Inc - Tangible Equity Unit. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
94.0500 94.1200
Intervallo Annuale
55.9300 96.8800
- Chiusura Precedente
- 93.7800
- Apertura
- 94.1000
- Bid
- 94.0900
- Ask
- 94.0930
- Minimo
- 94.0500
- Massimo
- 94.1200
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 0.33%
- Variazione Mensile
- 15.49%
- Variazione Semestrale
- 44.75%
- Variazione Annuale
- 65.24%
