Dövizler / BTE
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
BTE: Baytex Energy Corp
2.40 USD 0.09 (3.61%)
Sektör: Enerji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BTE fiyatı bugün -3.61% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.37 ve Yüksek fiyatı olarak 2.48 aralığında işlem gördü.
Baytex Energy Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTE haberleri
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Are Investors Undervaluing Baytex Energy (BTE) Right Now?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- Is Baytex Energy (BTE) Stock Undervalued Right Now?
- Hemisphere Energy (HMENF) Stock: The Trials Begin
- Should Value Investors Buy Baytex Energy (BTE) Stock?
- Baytex Energy Q2 2025 slides: Strong EPS beat amid disciplined capital allocation
- Earnings call transcript: Baytex Energy Corp Q2 2025 beats EPS forecasts
- Baytex Energy declares quarterly dividend of CDN$0.0225 per share
- Baytex Energy (BTE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tourmaline Oil Corp. (TRMLF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.32%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.43%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.62%
- Baytex Energy extends credit facilities by one year to 2029
- Baytex Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Baytex Energy: The Importance Of The Eagle Ford (NYSE:BTE)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.80%
Günlük aralık
2.37 2.48
Yıllık aralık
1.36 3.45
- Önceki kapanış
- 2.49
- Açılış
- 2.48
- Satış
- 2.40
- Alış
- 2.70
- Düşük
- 2.37
- Yüksek
- 2.48
- Hacim
- 6.218 K
- Günlük değişim
- -3.61%
- Aylık değişim
- 7.62%
- 6 aylık değişim
- 8.60%
- Yıllık değişim
- -19.19%
21 Eylül, Pazar