BTE: Baytex Energy Corp
2.40 USD 0.09 (3.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BTE ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.48.
Segui le dinamiche di Baytex Energy Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.37 2.48
Intervallo Annuale
1.36 3.45
- Chiusura Precedente
- 2.49
- Apertura
- 2.48
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- Minimo
- 2.37
- Massimo
- 2.48
- Volume
- 6.218 K
- Variazione giornaliera
- -3.61%
- Variazione Mensile
- 7.62%
- Variazione Semestrale
- 8.60%
- Variazione Annuale
- -19.19%
20 settembre, sabato