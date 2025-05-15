QuotazioniSezioni
Valute / BTE
Tornare a Azioni

BTE: Baytex Energy Corp

2.40 USD 0.09 (3.61%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BTE ha avuto una variazione del -3.61% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.37 e ad un massimo di 2.48.

Segui le dinamiche di Baytex Energy Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BTE News

Intervallo Giornaliero
2.37 2.48
Intervallo Annuale
1.36 3.45
Chiusura Precedente
2.49
Apertura
2.48
Bid
2.40
Ask
2.70
Minimo
2.37
Massimo
2.48
Volume
6.218 K
Variazione giornaliera
-3.61%
Variazione Mensile
7.62%
Variazione Semestrale
8.60%
Variazione Annuale
-19.19%
20 settembre, sabato