货币 / BTE
BTE: Baytex Energy Corp
2.61 USD 0.25 (10.59%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTE汇率已更改10.59%。当日，交易品种以低点2.38和高点2.62进行交易。
关注Baytex Energy Corp动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- 加拿大股市收低；截至收盘加拿大多伦多S&P/TSX 综合指数下跌0.39%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Are Investors Undervaluing Baytex Energy (BTE) Right Now?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- Is Baytex Energy (BTE) Stock Undervalued Right Now?
- Hemisphere Energy (HMENF) Stock: The Trials Begin
- Should Value Investors Buy Baytex Energy (BTE) Stock?
- Baytex Energy Q2 2025 slides: Strong EPS beat amid disciplined capital allocation
- Earnings call transcript: Baytex Energy Corp Q2 2025 beats EPS forecasts
- Baytex Energy declares quarterly dividend of CDN$0.0225 per share
- Baytex Energy (BTE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tourmaline Oil Corp. (TRMLF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.32%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.43%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.62%
- Baytex Energy extends credit facilities by one year to 2029
- Baytex Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Baytex Energy: The Importance Of The Eagle Ford (NYSE:BTE)
日范围
2.38 2.62
年范围
1.36 3.45
- 前一天收盘价
- 2.36
- 开盘价
- 2.40
- 卖价
- 2.61
- 买价
- 2.91
- 最低价
- 2.38
- 最高价
- 2.62
- 交易量
- 10.813 K
- 日变化
- 10.59%
- 月变化
- 17.04%
- 6个月变化
- 18.10%
- 年变化
- -12.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值