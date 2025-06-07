Moedas / BTE
BTE: Baytex Energy Corp
2.50 USD 0.05 (1.96%)
Setor: Energia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTE para hoje mudou para -1.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.47 e o mais alto foi 2.55.
Veja a dinâmica do par de moedas Baytex Energy Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTE Notícias
Faixa diária
2.47 2.55
Faixa anual
1.36 3.45
- Fechamento anterior
- 2.55
- Open
- 2.53
- Bid
- 2.50
- Ask
- 2.80
- Low
- 2.47
- High
- 2.55
- Volume
- 2.700 K
- Mudança diária
- -1.96%
- Mudança mensal
- 12.11%
- Mudança de 6 meses
- 13.12%
- Mudança anual
- -15.82%
