КотировкиРазделы
Валюты / BTE
Назад в Рынок акций США

BTE: Baytex Energy Corp

2.61 USD 0.25 (10.59%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BTE за сегодня изменился на 10.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.38, а максимальная — 2.62.

Следите за динамикой Baytex Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости BTE

Дневной диапазон
2.38 2.62
Годовой диапазон
1.36 3.45
Предыдущее закрытие
2.36
Open
2.40
Bid
2.61
Ask
2.91
Low
2.38
High
2.62
Объем
10.813 K
Дневное изменение
10.59%
Месячное изменение
17.04%
6-месячное изменение
18.10%
Годовое изменение
-12.12%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.