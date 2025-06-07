Валюты / BTE
BTE: Baytex Energy Corp
2.61 USD 0.25 (10.59%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTE за сегодня изменился на 10.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.38, а максимальная — 2.62.
Следите за динамикой Baytex Energy Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTE
Дневной диапазон
2.38 2.62
Годовой диапазон
1.36 3.45
- Предыдущее закрытие
- 2.36
- Open
- 2.40
- Bid
- 2.61
- Ask
- 2.91
- Low
- 2.38
- High
- 2.62
- Объем
- 10.813 K
- Дневное изменение
- 10.59%
- Месячное изменение
- 17.04%
- 6-месячное изменение
- 18.10%
- Годовое изменение
- -12.12%
