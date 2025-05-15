통화 / BTE
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BTE: Baytex Energy Corp
2.40 USD 0.09 (3.61%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTE 환율이 오늘 -3.61%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.37이고 고가는 2.48이었습니다.
Baytex Energy Corp 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTE News
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.39%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.40%
- Are Investors Undervaluing Baytex Energy (BTE) Right Now?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.47%
- Should You Add Canadian Natural Stock to Your Portfolio Now?
- Is Baytex Energy (BTE) Stock Undervalued Right Now?
- Hemisphere Energy (HMENF) Stock: The Trials Begin
- Should Value Investors Buy Baytex Energy (BTE) Stock?
- Baytex Energy Q2 2025 slides: Strong EPS beat amid disciplined capital allocation
- Earnings call transcript: Baytex Energy Corp Q2 2025 beats EPS forecasts
- Baytex Energy declares quarterly dividend of CDN$0.0225 per share
- Baytex Energy (BTE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tourmaline Oil Corp. (TRMLF) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.32%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.43%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.62%
- Baytex Energy extends credit facilities by one year to 2029
- Baytex Announces Renewal of Normal Course Issuer Bid
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.42%
- Canada stocks lower at close of trade; S&P/TSX Composite down 0.10%
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.19%
- Baytex Energy: The Importance Of The Eagle Ford (NYSE:BTE)
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.80%
일일 변동 비율
2.37 2.48
년간 변동
1.36 3.45
- 이전 종가
- 2.49
- 시가
- 2.48
- Bid
- 2.40
- Ask
- 2.70
- 저가
- 2.37
- 고가
- 2.48
- 볼륨
- 6.218 K
- 일일 변동
- -3.61%
- 월 변동
- 7.62%
- 6개월 변동
- 8.60%
- 년간 변동율
- -19.19%
20 9월, 토요일