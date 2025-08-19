FiyatlarBölümler
Dövizler / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc

3.12 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BTBT fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.07 ve Yüksek fiyatı olarak 3.21 aralığında işlem gördü.

Bit Digital Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

BTBT haberleri

Günlük aralık
3.07 3.21
Yıllık aralık
1.69 5.74
Önceki kapanış
3.12
Açılış
3.15
Satış
3.12
Alış
3.42
Düşük
3.07
Yüksek
3.21
Hacim
15.182 K
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
25.30%
6 aylık değişim
52.94%
Yıllık değişim
-10.86%
21 Eylül, Pazar