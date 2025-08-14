通貨 / BTBT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BTBT: Bit Digital Inc
3.12 USD 0.09 (2.97%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BTBTの今日の為替レートは、2.97%変化しました。日中、通貨は1あたり3.02の安値と3.21の高値で取引されました。
Bit Digital Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTBT News
- Newly Public AI Infrastructure Firm Surges After Quarterly Report
- Bit Digital, Inc. (BTBT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- ビットデジタル、定足数不足で株主総会を延期
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Bit Digital reports Ethereum holdings worth $532.5 million in August
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bit Digital: It's Too Early To Tell Ethereum Shift Gains, Hold (NASDAQ:BTBT)
- WhiteFiber underwriters exercise full over-allotment option for $23.9m
- WhiteFiber Stock Is Rising Tuesday: What's Going On? - Whitefiber (NASDAQ:WYFI)
- Craig-Hallum initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI data center strategy
- WhiteFiber stock initiated with Buy rating at Needham, $34 price target
- Clear Street initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI growth
- Macquarie initiates coverage on WhiteFiber stock with Outperform rating
- B.Riley initiates coverage on WhiteFiber stock with Buy rating
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bit Digital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Bit Digital (BTBT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Bit Digital (BTBT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Bit Digital misses Q2 2025 earnings forecast
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
1日のレンジ
3.02 3.21
1年のレンジ
1.69 5.74
- 以前の終値
- 3.03
- 始値
- 3.09
- 買値
- 3.12
- 買値
- 3.42
- 安値
- 3.02
- 高値
- 3.21
- 出来高
- 13.582 K
- 1日の変化
- 2.97%
- 1ヶ月の変化
- 25.30%
- 6ヶ月の変化
- 52.94%
- 1年の変化
- -10.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K