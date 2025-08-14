KurseKategorien
BTBT: Bit Digital Inc

3.14 USD 0.02 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BTBT hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.13 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.

Verfolgen Sie die Bit Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

BTBT News

Tagesspanne
3.13 3.20
Jahresspanne
1.69 5.74
Vorheriger Schlusskurs
3.12
Eröffnung
3.15
Bid
3.14
Ask
3.44
Tief
3.13
Hoch
3.20
Volumen
564
Tagesänderung
0.64%
Monatsänderung
26.10%
6-Monatsänderung
53.92%
Jahresänderung
-10.29%
