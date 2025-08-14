Währungen / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc
3.14 USD 0.02 (0.64%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BTBT hat sich für heute um 0.64% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.13 bis zu einem Hoch von 3.20 gehandelt.
Verfolgen Sie die Bit Digital Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.13 3.20
Jahresspanne
1.69 5.74
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.12
- Eröffnung
- 3.15
- Bid
- 3.14
- Ask
- 3.44
- Tief
- 3.13
- Hoch
- 3.20
- Volumen
- 564
- Tagesänderung
- 0.64%
- Monatsänderung
- 26.10%
- 6-Monatsänderung
- 53.92%
- Jahresänderung
- -10.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K