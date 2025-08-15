통화 / BTBT
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BTBT: Bit Digital Inc
3.12 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BTBT 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.07이고 고가는 3.21이었습니다.
Bit Digital Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BTBT News
- Q2 Earnings Review: An 'Expensive' Quarter For WhiteFiber (NASDAQ:WYFI)
- Is It Worth Investing in Bit Digital (BTBT) Based on Wall Street's Bullish Views?
- Newly Public AI Infrastructure Firm Surges After Quarterly Report
- Bit Digital, Inc. (BTBT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Bit Digital reports Ethereum holdings worth $532.5 million in August
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bit Digital: It's Too Early To Tell Ethereum Shift Gains, Hold (NASDAQ:BTBT)
- WhiteFiber underwriters exercise full over-allotment option for $23.9m
- WhiteFiber Stock Is Rising Tuesday: What's Going On? - Whitefiber (NASDAQ:WYFI)
- Craig-Hallum initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI data center strategy
- WhiteFiber stock initiated with Buy rating at Needham, $34 price target
- Clear Street initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI growth
- Macquarie initiates coverage on WhiteFiber stock with Outperform rating
- B.Riley initiates coverage on WhiteFiber stock with Buy rating
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bit Digital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Bit Digital (BTBT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Bit Digital (BTBT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Bit Digital misses Q2 2025 earnings forecast
일일 변동 비율
3.07 3.21
년간 변동
1.69 5.74
- 이전 종가
- 3.12
- 시가
- 3.15
- Bid
- 3.12
- Ask
- 3.42
- 저가
- 3.07
- 고가
- 3.21
- 볼륨
- 15.182 K
- 일일 변동
- 0.00%
- 월 변동
- 25.30%
- 6개월 변동
- 52.94%
- 년간 변동율
- -10.86%
20 9월, 토요일