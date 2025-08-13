Валюты / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc
2.96 USD 0.02 (0.68%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BTBT за сегодня изменился на 0.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.88, а максимальная — 2.98.
Следите за динамикой Bit Digital Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BTBT
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Bit Digital reports Ethereum holdings worth $532.5 million in August
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bit Digital: It's Too Early To Tell Ethereum Shift Gains, Hold (NASDAQ:BTBT)
- WhiteFiber underwriters exercise full over-allotment option for $23.9m
- WhiteFiber Stock Is Rising Tuesday: What's Going On? - Whitefiber (NASDAQ:WYFI)
- Craig-Hallum initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI data center strategy
- WhiteFiber stock initiated with Buy rating at Needham, $34 price target
- Clear Street initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI growth
- Macquarie initiates coverage on WhiteFiber stock with Outperform rating
- B.Riley initiates coverage on WhiteFiber stock with Buy rating
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bit Digital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Bit Digital (BTBT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Bit Digital (BTBT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Bit Digital misses Q2 2025 earnings forecast
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Bit Digital Misses Q2 Revenue, Beats EPS, Shifts Focus To Ethereum - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Coherent (COHR) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
Дневной диапазон
2.88 2.98
Годовой диапазон
1.69 5.74
- Предыдущее закрытие
- 2.94
- Open
- 2.94
- Bid
- 2.96
- Ask
- 3.26
- Low
- 2.88
- High
- 2.98
- Объем
- 7.950 K
- Дневное изменение
- 0.68%
- Месячное изменение
- 18.88%
- 6-месячное изменение
- 45.10%
- Годовое изменение
- -15.43%
