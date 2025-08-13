货币 / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc
2.97 USD 0.01 (0.34%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BTBT汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点2.91和高点3.03进行交易。
关注Bit Digital Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BTBT新闻
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Bit Digital reports Ethereum holdings worth $532.5 million in August
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bit Digital: It's Too Early To Tell Ethereum Shift Gains, Hold (NASDAQ:BTBT)
- WhiteFiber underwriters exercise full over-allotment option for $23.9m
- WhiteFiber Stock Is Rising Tuesday: What's Going On? - Whitefiber (NASDAQ:WYFI)
- Craig-Hallum initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI data center strategy
- WhiteFiber stock initiated with Buy rating at Needham, $34 price target
- Clear Street initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI growth
- Macquarie initiates coverage on WhiteFiber stock with Outperform rating
- B.Riley initiates coverage on WhiteFiber stock with Buy rating
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bit Digital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Bit Digital (BTBT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Bit Digital (BTBT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Bit Digital misses Q2 2025 earnings forecast
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Bit Digital Misses Q2 Revenue, Beats EPS, Shifts Focus To Ethereum - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
- Coherent (COHR) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
日范围
2.91 3.03
年范围
1.69 5.74
- 前一天收盘价
- 2.96
- 开盘价
- 2.94
- 卖价
- 2.97
- 买价
- 3.27
- 最低价
- 2.91
- 最高价
- 3.03
- 交易量
- 4.883 K
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 19.28%
- 6个月变化
- 45.59%
- 年变化
- -15.14%
