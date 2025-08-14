Moedas / BTBT
BTBT: Bit Digital Inc
3.15 USD 0.12 (3.96%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do BTBT para hoje mudou para 3.96%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.02 e o mais alto foi 3.21.
Veja a dinâmica do par de moedas Bit Digital Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
BTBT Notícias
- Bit Digital, Inc. (BTBT) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- US stock index futures muted ahead of key inflation data
- Bit Digital reports Ethereum holdings worth $532.5 million in August
- AI Expansions Help Fuel Rallies For These 2 Bitcoin Miners
- Bit Digital: It's Too Early To Tell Ethereum Shift Gains, Hold (NASDAQ:BTBT)
- WhiteFiber underwriters exercise full over-allotment option for $23.9m
- WhiteFiber Stock Is Rising Tuesday: What's Going On? - Whitefiber (NASDAQ:WYFI)
- Craig-Hallum initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI data center strategy
- WhiteFiber stock initiated with Buy rating at Needham, $34 price target
- Clear Street initiates WhiteFiber stock with Buy rating on AI growth
- Macquarie initiates coverage on WhiteFiber stock with Outperform rating
- B.Riley initiates coverage on WhiteFiber stock with Buy rating
- Bitcoin Miner And AI Play Iren Jumps 26% On Earnings And This New Nvidia Status
- Bitcoin Is On Top, Ethereum Has Some Catching Up To Do: The Crypto Treasury Play Unfolding On Wall Street - Grayscale Bitcoin Mini Trust (BTC) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:BTC)
- Cathie Wood-Backed BitMine Slides Pre-Market As Ethereum Reverses From Record Highs—But This Peter Thiel-Linked ETH Treasury Stock Has Gained - Grayscale Ethereum Mini Trust (ETH) Common units of fractional undivided beneficial interest (ARCA:ETH)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- Bit Digital, Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Is Bit Digital (BTBT) a Buy as Wall Street Analysts Look Optimistic?
- Bit Digital (BTBT) Q2 2025 Earnings Transcript
- Earnings call transcript: Bit Digital misses Q2 2025 earnings forecast
- Bit Digital, Inc. (BTBT) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Bit Digital Misses Q2 Revenue, Beats EPS, Shifts Focus To Ethereum - Bit Digital (NASDAQ:BTBT)
- Bit Digital earnings beat by $0.09, revenue fell short of estimates
Faixa diária
3.02 3.21
Faixa anual
1.69 5.74
- Fechamento anterior
- 3.03
- Open
- 3.09
- Bid
- 3.15
- Ask
- 3.45
- Low
- 3.02
- High
- 3.21
- Volume
- 6.903 K
- Mudança diária
- 3.96%
- Mudança mensal
- 26.51%
- Mudança de 6 meses
- 54.41%
- Mudança anual
- -10.00%
